بنك مصر يطلق منتج مرابحة إكسبريس الرقمي لتمويل المشروعات الصغيرة

دوت الخليج – أطلق بنك مصر منتجا رقميا جديدا لمرابحة تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين، والذي يعد الأول من نوعه بالسوق المصرفية المصرية.

وأوضح البنك في بيان اليوم الثلاثاء، أن مرابحة المشروعات الصغيرة تحت إشراف هيئة رقابة شرعية، وتعد إحدى الخدمات الرقمية تحت مظلة بنك مصر إكسبريس الرقمية، والتي تحتوي على العديد من الخدمات الرقمية سيتم اطلاقها مستقبلاً.

وأضاف أن مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين تشمل عدة مميزات منها، تقديم طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك ومتابعة خطوات المرابحة خطوة بخطوة من خلال الموقع، وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات ودون الحاجة للذهاب لفروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية، ويتم الحصول على المرابحة خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وتابع البنك أن المرابحة تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه مصري بعائد تنافسي، كما يتم تطبيق مبادرة البنك المركزي المصري وفقا للشروط و الأحكام.

ويأتي المنتج الجديد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعماله وحرصا على مواكبة التطور التكنولوجي المستمر.

وأطلق بنك مصر في وقت سابق منتج إكسبريس أونلاين كأول قرض رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر، كما قام بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر لتقديم الخدمة فوريا للعملاء، بجانب إطلاق خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online بإتاحة باقة جديدة من الخدمات.