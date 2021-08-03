مجلس أمناء البورصة للتنمية المستدامة يعتمد حزمة مساعدات مالية لتنمية المجتمع

رنا ممدوح _ اعتمد مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة في اجتماعه الثالث بتشكيله الجديد، حزمة مساعدات مالية لتنمية المجتمع المصري.

وأفاد المجلس في بيان، أن الحزمة توجه لعدد من الجمعيات الأهلية والمستشفيات لتعزيز أنشطتهم المجتمعية، دعما للاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة لكل المصريين.

وبحسب البيان، تضم قائمة الجمعيات الأهلية والمستشفيات المستفيدة من المخصصات المالية، مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، مؤسسة شبرا الخير، وكذلك التبرع لمستشفيات جامعة عين شمس لإنشاء وحدة لمناظير جراحة العمود الفقري، والمشاركة في إنشاء وتجهيز عدد من المدارس المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الجديدة.

الجدير بالذكر، أن التشكيل الجديد لمجلس الأمناء لمؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة يضم قامات بخبرات متنوعة، برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، وعضوية الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وسارة البطوطي عضو المجلس الرئاسي الاستشاري للتنمية المستدامة، ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري للتنمية المستدامة، ومني ذو الفقار الشريك المؤسس لمكتب ذو الفقار، والدكتور وجيه أمين نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد عبد العزيز الأمين العام، ومحمد يحيي أمين الصندوق.

ووفقا للبيان، شهد الاجتماع مناقشة مقترح استراتيجية عمل المؤسسة خلال السنوات المقبلة، والتي تستهدف العمل على دعم جهود الدول المصرية الرامية لتنمية المجتمع، وكذلك بناء الأنسان المصري، عبر تقديم أوجه دعم مختلفة لمبادرة حياة كريمة من خلال توفير مشروعات لأهالي القرى محل تطبيق المبادرة بما يسهم في تغيير واقع حياتهم للأفضل.

ووافق المجلس أيضا على السير في إجراءات توفيق أوضاع المؤسسة وفقا للقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته الصادرة في يناير 2021.