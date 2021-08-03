بنك saib يوقع اتفاقا مع وكيل كيا لتوفير قرض السيارة للعملاء حتى عامين

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دوت الخليج – أعلن بنك saib، عن توقيع عقد شراكة مع الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات – وكيل السيارة كيا- والذي بموجبه يحصل عملاء saib على قرض السيارة بأقل سعر للفائدة على قروض سيارات كيا جراند سيراتو وكيا سبورتاج موديل 2021، بمقدم 50% من قيمة السيارة.
وذكر بنك saib في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشراكة تمنح عملاء البنك عدة مميزات وهي: التمويل بدون مصاريف إدارية، وتقسيط حتى 24 شهرا، كما يشمل السعر تقسيط قيمة الترخيص والتأمين لأول سنة.
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