بنك saib يوقع اتفاقا مع وكيل كيا لتوفير قرض السيارة للعملاء حتى عامين

دوت الخليج – أعلن بنك saib، عن توقيع عقد شراكة مع الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات – وكيل السيارة كيا- والذي بموجبه يحصل عملاء saib على قرض السيارة بأقل سعر للفائدة على قروض سيارات كيا جراند سيراتو وكيا سبورتاج موديل 2021، بمقدم 50% من قيمة السيارة.

وذكر بنك saib في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشراكة تمنح عملاء البنك عدة مميزات وهي: التمويل بدون مصاريف إدارية، وتقسيط حتى 24 شهرا، كما يشمل السعر تقسيط قيمة الترخيص والتأمين لأول سنة.