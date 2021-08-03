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كوريا الجنوبية في حالة تأهب مع ظهور سلالة دلتا بلس من كورونا

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– قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم رصد أول حالتي إصابة بالسلالة دلتا بلس من فيروس كورونا، في حين تواجه البلاد موجة رابعة من جائحة كوفيد-19.

والسلالة دلتا بلس هي تحور للسلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند. والأنباء عن رصد حالات إصابة بها قليلة إذ لم تظهر سوى في بضعة بلدان منها بريطانيا والبرتغال والهند.

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وصرحت المراكز الكورية لرويتزر بأن “الحالة الأولى (في كوريا الجنوبية) كانت لرجل في الأربعينيات لم يسافر في الفترة الماضية”. وأضافت أن مصدر انتقال العدوى لا يزال قيد التحقيق.

وقال باك يونج جون المسؤول في المراكز الكورية في إفادة إن نتائج فحص نحو 280 شخصا خالطوا المصاب لم تظهر سوى إصابة ابنه فقط بالفيروس، وأضاف أنه لم يتضح إن كان مصابا بالسلالة دلتا بلس.

وأشار إلى أن الحالة الثانية المصابة بهذه السلالة كانت لمسافر عائد من الولايات المتحدة. وتلقى هذا الشخص جرعتي لقاح أسترا (SE:1212) زينيكا قبل سفره.

وسجلت كوريا الجنوبية 1202 إصابة جديدة بالمرض يوم الاثنين ليرتفع الإجمالي إلى 202203، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2104.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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