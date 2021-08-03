مال وأعمال

2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في يوليو الماضي

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تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول 8 آلاف و163 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات وقطع الغيار.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 429 مليونًا و518 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و291 مليونًا و335 ألف جنيه.

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وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر يوليو الماضي، بتصدير مشمول 426 بيانًا جمركيًا بمختلف النظم الجمركية بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و43 مليونًا و357 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 100 ألف و861 جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يوليو الماضي، بلغت نحو 2 مليار و720 مليونًا و853 ألف جنيه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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