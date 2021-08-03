ZS تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات الرياضية الكروس أوفر

شاهندة إبراهيم – أظهرت أحدث إحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تحقيق المركبات الرياضية ذات فئة الكروس أوفر مبيعات إجمالية وصلت إلى 5 آلاف و901 وحدات، خلال النصف الأول من 2021.

وهيمنت السيارة الصينية MG – ZS على النصيب الأكبر من مبيعات الكروس أوفر، مقتنصة نحو 42.8% من المبيعات الإجمالية، فيما جاءت في المركز الثاني بيجو 2008 بعد أن أمنت حصة حجمها 13.5%.

وكان المركز الثالث من نصيب أوبل كروس لاند أكس بفارق طفيف عن بيجو 2008، حيث استحوذت على حصة مثلت نحو 12.3%.

وجاءت في المركز الرابع سيتروين – C3 Aircross بعدما اقتنصت حصة قدرت بما يوازي 7.4%.

وحلت جيب رينيجيد في المركز الخامس بنحو 6.9%، فيما استطاعت هيونداي كريتا الحصول على المركز السادس بعد أن استحوذت على نسبة 5.1% من المبيعات الإجمالية للسيارات الرياضية الكروس أوفر.

أما المركز السابع كان من نصيب نيسان جوك بحصة وصلت إلى 4.5%، وأعقبتها فيات – 500X بنحو 3.3%.

فيما حققت كل من فورد ايكوسبورت وشانجان CS15 ومازدا CX3 نسب متواضعة وتوزعت كالتالي 1.7% و 1.4% و1% على التوالي.

ومن الجدير بالذكر، أن قطاع الملاكي عزز مكاسبه، لينمو بنحو 69.9%، بعدما باع 19 ألف و54 وحدة في شهر يونيو الماضي، في مقابل 11 ألف و217 سيارة، محققا زيادة قدرت بنحو 7 آلاف و837 عربة، وفقا للأرقام والإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

أما على مستوى مبيعات الشهور الستة الأولى من 2021، فحقق قطاع الركوب اداء متنامي بفضل بلوغه نسبة نمو قدرت بنحو 63%، إذ باعت 101 ألف و46 وحدة، في مقابل 62 ألف و171 عربة، بارتفاع وصل إلى 38 ألف و875مركبة.