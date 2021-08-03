السيسي: الزيادة السكانية سبب أساسي لارتفاع الأسعار والتعدي على الأراضي الزراعية

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ملف الزيادة السكانية بات من أبرز التحديات التي تواجه مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد السكان ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 20 مليون نسمة.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية “سايلو فودز” بالسادات، أن تلك الزيادة في عدد السكان سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار، إذ أن الطلب يتزايد على السلع مع عدم مواكبة الطاقة الإنتاجية لها، كما أنها تؤثر أيضا على صحة الأطفال والاهتمام بهم.
وقال السيسي: ” مصر فيها 8 ملايين طالب عندهم أنيميا ده معناه إنهم بياكلوا غلط، ولما نقول 1.2 مليون طالب عندهم تقزم، يعني عندهم مشكلة”.
وتابع السيسي أن ارتفاع عدد السكان خلال السنوات الماضية أدى أيضا إلى زيادة معدلات التعدي على الأراضي الزراعية، وهو ما شاهدته اليوم في طريقي.
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