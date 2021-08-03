البورصة المصرية تتراجع 0.56% مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات

رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي بضغط من مبيعات المؤسسات.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.56%، ليتداول عند مستوى 10761 نقطة.

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.12% و 1.88% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 108.108 مليون جنيه على 147 شركة من خلال 4.148 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 73 شركة مقابل ارتفاع 15 بينما لم تتغير أسعار 60.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 17.197 مليون جنيه، منها 16.891 مليون جنيه للمؤسسات، و306.035 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات الستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 398.396 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 481.746 ألف جنيه، مقابل 83.350 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 17.595 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 21.130 مليون جنيه، مقابل 3.534 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % اسمنت سيناء 7.28 7.99 9.75 بنك التعمير والإسكان 35.56 37.44 5.29 الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 10.4 10.47 4.6 البنك المصري لتنمية الصادرات 10.81 11.25 4.07 مصرف أبو ظبي الأسلامي – مصر 14.46 14.93 3.25

الأسهم الأكثر انخفاضا