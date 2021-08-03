مال وأعمال

شركات التكنولوجيا تضغط على الأسهم الأوروبية.. وبي.بي يقفز 3.5%

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_ واصلت تراجعت أسهم التكنولوجيا والمخاوف بشأن انتشار سلالة دلتا عالميا في الضغط على الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، على الرغم من تحديثات مشجعة لنتائج شركات من بينها بي.بي وستيلانتيس لصناعة السيارات.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة. كما انخفضت معظم الأسهم الآسيوية مع تفشي سلالة دلتا في أسواق رئيسية.

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وكانت أسهم التكنولوجيا أكبر خاسر بعد أن هبط سهم شركة إنفنيون تكنولوجيز الألمانية لتصنيع الرقائق 4.7 بالمئة إذ قالت إنها تكابد شحا بالغا في السوق.

وارتفع سهم بي.بي بنحو 3.5%، بعد أن رفعت شركة النفط العالمية توزيعات الأرباح وكثفت إعادة شراء الأسهم عقب زيادة أرباح الربع الثاني إلى 2.8 مليار دولار.

وزاد سهم ستيلانتيس 3.9 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات هدف العام كاملا لهامش أرباح التشغيل المعدل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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