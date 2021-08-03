العالمية للاستثمار تحقق 648.6 ألف جنيه أرباح مستقلة النصف الأول

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رنا ممدوح _ سجلت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، تراجعا في صافي الأرباح المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 41.79%، ليصل إلى 648.580 ألف جنيه مقابل 1.114 مليون جنيه بالنصف المقارن.
وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 9.83% لتصل إلى 2.682 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.974 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض مجمل الربح إلى 836.877 ألف جنيه خلال نفس الفترة مقابل 1.437 مليون جنيه بالفترة المماثلة في العام الماضي.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.06 جنيه مقابل 0.10 جنيه بالفترة المقارنة.
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