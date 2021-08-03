أرباح بي.بي البريطانية تفوق التوقعات في الربع الثاني مع تعافي أسعار النفط

_ كشفت شركة بي.بي البريطانية، عن تسجيل أرباح في الربع الثاني 2021، فاقت التوقعات، لتقرر التوسع في برنامجها لإعادة شراء الأسهم، وزيادة برنامج التوزيعات العائدة للمساهمين.

وسجلت الشركة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، صافي أرباح بقيمة 2.8 مليار دولار. وذلك مقارنة بخسارة 6.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، و2.6 مليار دولار صافي ربح للربع الأول من عام 2021.

وكان اقتصاديون استطعلت آراءهم قد توقعوا صافي أرباح الربع الثاني عند 2.06 مليار دولار.

يذكر أن شركة Royal Dutch Shell متعددة الجنسيات البريطانية، وشركة Total الفرنسية ، وشركة Equinor النرويجية، وشيفرون الأمريكية قد أعلنوا عن خطط لإعادة شراء الأسهم الأسبوع الماضي، بعد أن حققت نتائج أعمال أفضل من المتوقع في الربع الثاني.

ومع ذلك، لا تعكس أسعار الأسهم لأكبر شركات النفط والغاز في العالم بعد التحسن في الأرباح، ولا تزال الصناعة تواجه مجموعة من الشكوك والتحديات.

ارتفعت أسهم شركة بي.بي بريتيش بتروليوم بنسبة 15% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن ، بعد أن انهارت بنسبة 47% تقريبًا في عام 2020.

,تأتي النتائج المالية لشركة بريتيش بتروليوم بعد فترة من ارتفاع أسعار النفط. فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 69 دولارا للبرميل في المتوسط في الربع الثاني من 61 دولارا في المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.