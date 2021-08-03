مال وأعمال

قفزة في أرباح ممفيس للأدوية وارتفاع أقل للإيرادات

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رنا ممدوح _ حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، ليصل إلى 41.370 مليون جنيه، مقابل 17.409 مليون جنيه بالسنة المقارنة.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 518.715 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 490.098 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 165.707 مليون جنيه مقابل 140.542 مليون جنيه بالفترة المماثلة بالعام المالي الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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