بالم هيلز: العمومية توافق على إبرام عقود معاوضة مع البنك العربي الإفريقي

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رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتعمير في جلستها المنعقدة أمس، على إبرام عقود معاوضة مع البنك العربي الإفريقي الدولي وكذا إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة.
وفوضت العمومية وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ابرم تلك العقود.
وأوضحت أن ذلك يخص أيه تسهيلات ائتمانية حالية أو مستقبلية يتم الحصول عليها من البنك في إطار نشاطه المصرفي والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الآتي :
1- زيادة الحد الائتماني لتسهيل الالتزامات العرضية الممنوحه لشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية بمدة تمويل تصل إلى 7 سنوات.
2- منح شركة يونيتد اينجرينج للهندسة والمقاولات حد تسهيل مقاولين بكفالة من شركة بالم هيلز للتعمير.
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