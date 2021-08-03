إعمار مصر للتنمية تقفز بأرباحها المجمعة إلى 1.3 مليار جنيه النصف الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.330.187 مليار جنيه مقابل 656.550 مليون جنيه بالنصف المقارن.

وقفزت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 3.785.296 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.037.565 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت تكلفة الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 2.235.176 مليار جنيه مقابل 738.480 مليون جنيه بالفترة المماثلة بالعام الماضي.

وارتفع مجمل الربح خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.550.120 مليار جنيه، مقابل 299.085 مليون جنيه بالنصف المقارن.

وبلغت ربحية السهم – الأساسي والمخفض 0.27 جنيه مقابل 0.13 جنيه بالنصف المقارن في عام 2020.

وعلى صعيد الاعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح شركة إعمار مصر للتنمية إلى 1.330.187 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 656.550 مليون جنيه بالفترة المناظرة.