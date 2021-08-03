مال وأعمال

الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز ” بمدينة السادات محافظة المنوفية.

وقال المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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