الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز ” بمدينة السادات محافظة المنوفية. وقال المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

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