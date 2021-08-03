مي فريد مستشارا لمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل

أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذي لوحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، مستشارًا لمجلس إدارة الهيئة.

يأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير خدمات الهيئة، وخططها الاستراتيجية من خلال تعزيز نظم الحوكمة، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية.

وتتولى مستشار الهيئة عدة مهام أبرزها، اقتراح أهداف واستراتيجيات لتطوير أداء الهيئة، على المدي القصير أو الطويل بحيث تكون مدعمة بالخبرات التطبيقية والعملية، ومعاونة مجلس الإدارة فيما يتعلق بأوجه الدعم المالي والفني للهيئة المقدم من شركاء التنمية محليًا ودوليًا، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية.

وتشمل المهام أيضا إعداد تقارير مالية بنتائج متابعة التنفيذ الفعلي لموازنات الهيئة مقارنة بمخططات الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمراعاة تعديلات الإيرادات والتكاليف والمقترحات المتعلقة بهذا الملف، إلي جانب إعداد تحليلات مالية حول الآثار المالية المتوقعة علي الملاءة المالية الاكتوارية عند حدوث أى تغييرات في الخطط التنفيذية، وإبداء الراي في مقترحات الإدارة التنفيذية للهيئة للتعامل مع الثغرات والتحديات التي تواجه المنظومة في ظل التطبيق الفعلي؛ لضمان الاستجابة للتغيرات الطارئة علي بيئة أعمالها.

وأكدت مي فريد، مستشار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات لتطوير خدمات الهيئة وتعزيز تعاونها مع شركاء التنمية.

ولفتت إلى أن الهيئة نجحت في جذب مساعدات مالية لمساندة منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة تقترب من المليار دولار، تشمل 400 مليون دولار من البنك الدولي و400 مليون دولار من هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمقتضى الاتفاق المنتظر توقيعه بين وزارة المالية والجانب الياباني قريبًا، إضافة إلى الدعم المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 150مليون يورو، ومنحة بمليوني يورو.

وأشارت إلى أنها ستتولي إدارة المشروعات المرتبطة بهذه المساعدات المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بصورة تضمن أكبر عائد من هذا الدعم على المنظومة؛ بما يُسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين.