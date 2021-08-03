القصة الكاملة لطلب شؤون البيئة نحو 34 مليون دولار تعويضا من أوراسكوم للتنمية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ تلقت شركة أوراسكوم للتنمية مصر المالكة لمشروع الجونة، مطالبة من جهاز شؤون البيئة بتعويض يبلغ 33.948 مليون دولار لتسوية الموقف القانوني لمشروع الجونة الجديد.

وقال جهاز شؤون البيئة في خطابه الموجه لشركة أوراسكوم والذي حصلت دوت الخليج على نسخة منه: “بالإشارة إلى الطلب المقدم بشأن تسوية الموقف القانوني لمشروع الجونة الجديد صرف نواتج التكرير إلى البحر، نحيط سيادتكم علمًا بأن المشروع تم إنشاؤه بالمخالفة لأحكام المادة 19 من قانون البيئة وتعديلاته، وأنه تم نظر الموضوع باللجنة العليا للتعويضات وقدرت قيمة التعويض البيئي بمبلغ 33.938 مليون دولار”.

وتنص المادة 19 من قانون البيئة المصري على: ”يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التي يصدرها جهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية”.

333.3 ألف جنيه قيمة تصالح.. و33.3 ألف جنيه عن مخالفة المادتين 73 و 74

وقال الجهاز في خطابه الموجه لشركة أوراسكوم للتنمية، إن المبالغ المستحقة تشمل أيضًا 333.3 ألف جنيه قيمة تصالح عن مخالفة المادة 19، و33.3 ألف جنيه عن مخالفة المواد 73 و74 من القانون، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم تسوية الموقف بالسداد.

وفي ردها على المخالفات والذي حصلت دوت الخليج على نسخة منه، قالت شركة أوراسكوم للتنمية، إنه هالها تلقي هذا الخطاب بالصيغة المقتضبة في ظل الجهود المضنية التي بذلتها الشركة خلال الأشهر الماضية للتواصل مع وزارة البيئة والجهاز، للوقوف على الأسباب التي وصفتها بالمزعومة ومحاولة الوصول إلى حلول مثمرة في إطار القوانين واللوائح.

أورسكوم للتنمية: الشركة اجتمعت مع الجهاز بحضور الوزيرة لمعالجة آثار عاصفة التنين

أضافت الشركة في خطابها لوزارة البيئة والجهاز، أنها تود التذكير بأنه تم عقد اجتماعات متعددة بحضور وزيرة البيئة والرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وأعضاء الجهاز لمعالجة الآثار التي خلفتها عاصفة التنين، وتم الاتفاق على معالجة الشركة آثار تلك العاصفة على نفقتها الخاصة حرصًا منها على البيئة والعلاقة الطيبة بالوزارة.

وقالت الشركة إنها تقدمت بطلب للاطلاع على سند التعويضات المشار إليها والتي تم إبلاغها بها شفهيًّا من قبل، أو التقارير الفنية المؤيدة لها حتى يتسنى دراسة الأمر والرد على المخالفات المنسوبة، كما تقدمت الشركة بخطاب يفصح عن نيتها تسوية أي مخالفات قد تكون قد اقترفت من قبلها شريطة الوقوف على أسبابها والحصول على فرصة عادلة لمناقشة موقفها الفني والقانوني مع اللجان الممثلة للجهاز.

طلب الاطلاع على سند التعويضات أو التقارير الفنية للرد على المخالفات قبل اتخاذ أي إجراءات من الجهاز

وأشارت أوراسكوم للتنمية في الخطاب، إلى أن توقيع غرامة مالية تاريخية على شركة تعمل في مجال السياحة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها القطاع عالميًّا، يقتصي على أقل تقدير مواجهة الشركة بالمخالفات المنسوبة لها وموافاتها بالتقارير الفنية حتى يتسنى لها دراسة موقفها وعرض التسوية المناسبة.

ونوهت الشركة إلى توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن منح المستثمر الخاص الفرصة لعرض موقفه والحصول على حقه المشروع في إبداء دفاعه قبل توقيع غرامات.

وأنهت أوراسكوم للتنمية مصر خطابها بالتماس إيضاح المخالفات وموافاتها بالتقارير الفنية المؤيدة للادعاءات ومنحها الفرصة للرد قبل اتخاذ أي إجراءات من جهاز شؤون البيئة وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.