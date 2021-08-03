بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي يحقق أرباحا بقيمة 1.71 مليار دولار في الربع الثاني

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سي ان بي سي _ أعلن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي عن صافي دخل 1.44 مليار يورو (حوالي 1.71 مليار دولار) للربع الثاني من العام ، مدعوماً بتعافي الخدمات المصرفية للأفراد في فرنسا.
وتوقع المحللون ربحا صافيا قدره 704 ملايين يورو لفترة الثلاثة أشهر، بحسب بيانات رفينيتيف.
وتأتي النتائج الأخيرة في أعقاب ربع “قياسي” في بداية عام 2021، عندما بلغت أرباح الربع الأول 814 مليون يورو.
يذكر أن سهم البنك ارتفع بنسبة 49% منذ بداية العام.
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