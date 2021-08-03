شئون البيئة يطالب أوراسكوم للتنمية بتعويض 33.9 مليون دولار عن أعمال في الجونة

دوت الخليج – تلقت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم للتنمية القابضة السويسرية، خطابا من جهاز حماية شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة المصرية تضمَّن مطالبة بتعويض بيئي يقدر بمبلغ 33.9 مليون دولار أمريكي بشأن أعمال بمشروع الجونة.

وفي بيان صحفي عن أوراسكوم للتنمية مصر، أكدت الشركة أن الخطاب لم يتضمن أي أي تفاصيل عن الوقائع المنسوبة أو المستندات المؤيدة لتلك المطالبة، كما لم تتم مواجهة الشركة بالأسس الفنية أو المحاسبية التي اتبعها الجهاز لتقدير مبلغ التعويض المطلوب.

وأضافت أنها إزاء ذلك فقد تقدمت بطلب لجهاز شئون البيئة للاطلاع على المعلومات التفصيلية المؤيدة لذلك التعويض حتى يتسنى للشركة دراسة الأمر من الناحيتين الفنية والقانونية، واستدركت: “إلا أن الجهاز لم يرد على الشركة حتى تاريخه”.

وتابعت: “لذا فإن الشركة ليس بمقدورها التعقيب أو الإدلاء بأي معلومات إضافية عن هذا الموضوع في الوقت الحالي”.

ونوهت أوراسكوم للتنمية مصر إلى أنها لم تُمنح الفرصة أو الحق في التعقيب على الوقائع المنسوبة إليها سواء من وجهة النظر الفنية أو القانونية قبل فرض ذلك التعويض.

وأكدت الشركة حرصها الكامل على الحفاظ على البيئة والتزامها بجميع القوانين واللوائح البيئية في مشاريعها كافة.

ونوه البيان إلى أن الجونة هي أول مدينة في إفريقيا والمنطقة العربية تحصل على جائزة “جلوابل جرين”، التي تمنح من برنامج الأمم المتحدة لشئون البيئة للمدن التي تطبق أعلى المعايير البيئية الدولية.

وأكدت الشركة أنها ستخاطب الجهات المعنية والاستمرار في التواصل معها لإتاحة معلومات إضافية للوقوف على حقيقة الأمر وتقييم أفضل مسار للتعامل معه، وسيعلن عن أي معلومات بشفافية كاملة فور توافرها.