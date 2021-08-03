خالد العناني يتابع آخر استعدادات نقل مركب خوفو الأولى إلى المتحف المصري الكبير

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دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعا لمناقشة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير ونقل مركب خوفو الأولى، وذلك بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك.
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف.
واستعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع نقل وتهيئة مركب خوفو الأولى، ومبنى متحف مراكب الملك خوفو الجديد، الجاري إنشاؤه بالمتحف المصري الكبير، وكذلك التجارب المتتالية الدقيقة التي تمت للاختبار الكامل لجميع مراحل النقل النهائية مع تركيب أجهزة القياس الخاصة للوقوف على أداء العربة وثبات الهيكل المعدني وميول الطريق وذلك لضمان وصولها بأمان تام.
كما ناقش الاجتماع آخر تطورات العمل الأثري والهندسي وقاعات العرض بالمتحف.
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