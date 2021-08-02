مال وأعمال

ستاندرد آند بورز 500 يغلق على انخفاض طفيف بفعل مخاوف كورونا وتباطؤ الاقتصاد

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وكالات – أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت على انخفاض طفيف اليوم الاثنين بعد أن محا مكاسبه الأولية بينما ألقت المخاوف بشأن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي بظلالهما على أجواء تفاؤل تحيط بمزيد من التحفيز المالي وموسم قوي لأرباح الشركات.

وأظهرت بيانات في وقت سابق اليوم أنه رغم نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في يوليو تموز إلا أن وتيرة النمو تباطأت للشهر الثاني على التوالي.

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ودفعت تلك البيانات الأضعف من المتوقع أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ 20 يوليو تموز.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 101.33 نقطة، أو 0.29%، إلى 34834.14 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 8.10 نقطة، أو 0.18%، ليغلق عند 4387.16 نقطة.

لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق مرتفعا 6.05 نقطة، أو 0.04%، إلى 14678.72 نقطة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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