النفط يهبط أكثر من 3% متضررا من مخاوف إزاء الطلب وزيادة في إمدادات أوبك

وكالات – هبطت أسعار النفط بما يزيد على 3% اليوم الاثنين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكي النفط في العالم، في حين أثار ارتفاع إنتاج الخام من منتجي أوبك مخاوف من ضعف في الطلب ووفرة في المعروض.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.52 دولار، أو 3.3%، لتسجل عند التسوية 72.89 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.69 دولار، أو 3.6%، لتبلغ عند التسوية 71.26 دولار للبرميل.

وأظهر مسح اليوم أن نمو نشاط المصانع في الصين تراجع بشكل حاد في يوليو مع انكماش الطلب للمرة الأولى في أكثر من عام.

وفي الولايات المتحدة، قال معهد إدارة المعروض إن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي أظهر علامات على التباطؤ للشهر الثاني على التوالي.

وتضررت أسعار النفط أيضا بعد أن أظهر مسح لرويترز أن إنتاج الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2020 .