صندوق قطر السيادي يستحوذ على 4.69% من شركة كوانتم سكيب

– استحوذ صندوق الثروة السيادي القطري على 4.69% من شركة كوانتم سكيب، االناشطة في تطوير بطاريات الليثيوم المعدنية. وحسب البيانات التي نشرها “رفينيتيف أيكون” فقد بلغت حصة جهاز قطر للاستثمار في “كوانتم سكيب”، التي ستُستخدم بطارياتها في السيارات الكهربائية، تبلغ نحو 446 مليون دولار بالقيمة السوقية الحالية للشركة البالغة 9.5 مليار دولار.

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