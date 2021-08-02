تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية يرفع أسعار الذهب

– ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، رغم أن التحسن في شهية المخاطرة حجب بعض البريق عن المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا استثماريا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.01 دولار للأوقية (الأنصة)، بعد أن سجل عند أدنى مستوى له في الجلسة 1804.49 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% لتبلغ عند التسوية 1822.20 دولار للأوقية.

وساعد تراجع مؤشر الدولار 0.1% وهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى خلال أسبوعين، في استعادة الذهب لجاذبيته.

وتترقب الأسواق أرقام الوظائف في الولايات المتحدة لشهر يوليو، والتي ستصدر يوم الجمعة المقبل، ومن المنتظر أن تلقي مزيدا من الضوء على قوة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.47 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم كلاهما 0.8% إلى 1057.30 دولار و2681.57 دولار على الترتيب.