مال وأعمال

الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال

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سكاي نيوز عربية – أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء يوم الاثنين، أمرا رئاسية يقضي بإعفاء وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الأوامر الرئاسية تقضي بــ”إعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار”.

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كما تقرر “إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال”.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر عدة أوامر رئاسية، خلال الأيام الماضية، تقضي بإعفاء عدد من الوزراء، أبرزهم وزراء الدفاع والداخلية والعدل.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد الماضي، أعلن سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضروية من أجل إنقاذ تونس.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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