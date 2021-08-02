إيطاليا: 5.7 مليار يورو فائض الميزانية العامة في يوليو

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وكالات – قالت وزارة الخزانة في بيان يوم الاثنين إن إيطاليا سجلت فائضا في الميزانية العامة بلغ 5.7 مليار يورو (6.77 مليار دولار) في يوليو مقارنة مع عجز 7.2 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي.
ويرجع هذا الاختلاف بشكل رئيسي إلى زيادة في حصيلة الضرائب بحسب “”.
وقالت الخزانة إن الأشهر السبعة الأولى من العام سجلت عجزا مجمعا في الميزانية بلغ 79 مليار يورو (93.82 مليار دولار)، منخفضا 23.4 مليار يورو عن الفترة نفسها في 2020.
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