مال وأعمال

موجة من الاستحواذات والاندماجات والأرباح القوية تدفع الأسهم الأوروبية إلى ذروة جديدة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات – أغلقت الأسهم الأوروبية عند ذروة جديدة اليوم الاثنين بدعم من موجة من الاستحواذات والاندماجات وأرباح قوية من بضع شركات في القطاع المالي، وهو ما ساعد السوق في تسجيل بداية قوية لشهر أغسطس.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.6% ليسجل مستوى إغلاق قياسيا عند 464.45 نقطة، وجاء قطاعا التجزئة والتكنولوجيا في مقدمة الرابحين.

Wafa_LIE_728x90

وقفز سهم ميجيت البريطانية لهندسة الطيران 56.7% ليأتي كأكبر الرابحين بين الأسهم المدرجة في المؤشر ستوكس 600، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا بعد أن قالت شركة باركر هانيفين الصناعية

الأميركية إنها ستشتري منافستها بالمملكة المتحدة في صفقة بقيمة 8.76 مليار دولار.

ومن بين أكثر من نصف الشركات المدرجة في المؤشر ستوكس 600 التي أعلنت حتى الآن عن نتائج الربع الثاني، سجلت 67% منها أرباحا فاقت التوقعات، بحسب بيانات رفينيتيف.

وساعدت أجواء التفاؤل التي تحيط بأرباح الشركات الأوروبية وإعادة فتح الاقتصادات المؤشر ستوكس 600 القياسي في إنهاء شهر يوليو على سادس مكاسب شهرية على التوالي، على الرغم من القلق بشأن التضخم وقفرة في الإصابات بفيروس كورونا في آسيا وحملة تنظيمية واسعة في الصين.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجة من الاستحواذات والاندماجات والأرباح القوية تدفع الأسهم الأوروبية إلى ذروة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا