صادرات جازبروم الروسية من الغاز الطبيعي ترتفع 23.2% بين يناير ويوليو 2021

العربية دوت نت – قال عملاق الغاز الروسي جازبروم اليوم الاثنين إن صادراته من الغاز الطبيعي خارج الجمهوريات السوفيتية السابقة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام زادت 23.2% على أساس سنوي إلى 115.3 مليار متر مكعب.

وأضافت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 298.2 مليار متر مكعب في نفس الفترة، بزيادة قدرها 18.4% على أساس سنوي.

كانت صادرات جازبروم من الغاز الطبيعي إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 41.5 %، على أساس سنوي في الفترة من 1 : 15 يناير إلى 9.1 مليار متر مكعب.

وقالت الشركة إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع المشتريات من ألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وزاد إنتاج الشركة من الغاز في النصف الأول من يناير 4.3%، على أساس سنوي إلى 22.6 مليار متر مكعب.