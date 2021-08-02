صادرات جازبروم الروسية من الغاز الطبيعي ترتفع 23.2% بين يناير ويوليو 2021

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العربية دوت نت – قال عملاق الغاز الروسي جازبروم اليوم الاثنين إن صادراته من الغاز الطبيعي خارج الجمهوريات السوفيتية السابقة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام زادت 23.2% على أساس سنوي إلى 115.3 مليار متر مكعب.
وأضافت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 298.2 مليار متر مكعب في نفس الفترة، بزيادة قدرها 18.4% على أساس سنوي.
كانت صادرات جازبروم من الغاز الطبيعي إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 41.5 %، على أساس سنوي في الفترة من 1 : 15 يناير إلى 9.1 مليار متر مكعب.
وقالت الشركة إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع المشتريات من ألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وزاد إنتاج الشركة من الغاز في النصف الأول من يناير 4.3%، على أساس سنوي إلى 22.6 مليار متر مكعب.
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