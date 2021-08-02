البنك المركزي المصري: 6 فعاليات سنوية تحت مظلة الشمول المالي

إسلام فضل – قال البنك المركزي المصري المصري إنه سمح للبنوك داخل القطاع المصرفي بترويج خدماتها ومنتجاتها خارج الفروع تحت مظلة الشمول المالي تزامنًا مع مجموعة من الاحتفالات القادمة؛ لاستهداف المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية، والتي يقل فيها تواحد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

وأضاف المركزي، في كتاب دوري اليوم الإثنين، أنه يتم ذلك خلال شهري أغسطس وسبتمبر، واللذين يتضمنان اليوم العالمي للشباب في الفترة ما بين 1-15 أغسطس، وعيد الفلاح في نفس الفترة من شهر سبتمبر.

كما أشار إلى اليوم العالمي للإدخار والاسبوع العالمي للشمول المالي في الفترة ما بين 15-31 أكتوبر، واليوم العالمي لذوي الهمم في الفترة ما بين 1-15 ديسمبر.

وشدد المركزي على ضرورة إحاطة قطاع الشؤون المصرفية حول أماكن تواجد البنوك خارج أفرعها لتسويق منتجاتها، كما فتح حسابات جديدة للعملاء دون مصاريف وبدون حد أدنى.

وذكر أن الأنشطة المقترحة خلال الفعاليات تشمل إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا والبطاقات المدينة للعملاء مع تشجيعهم بتفعيلها وكيفية استخدامها في معاملات الشراء، كما تشجع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظ واستخدمها، وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لكل الفئات، وطباعة النشرة العامة للشمول المالي وتوزيعها للعامة.

وأوضح المركزي أنه يجب على البنوك تغطية الحدث إعلاميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية المختلفة لكل بنك، وإرسال رسائل نصية لعملاء شركات الاتصالات للتعريف بتلك الفعاليات.