- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – واصل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة النمو في يوليو لكن بوتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي مضررا من زيادة حادة في الإنفاق على الخدمات واستمرار نقص في المواد الخام.
وقال معهد إدارة المعروض اليوم الإثنين إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد هبط إلى 59.5 نقطة الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يناير، من 60.6 نقطة في يونيو.
وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر قليلا إلى 60.9 نفطة.
وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي تسارعا حادا في الإنفاق على الخدمات في أكبر اقتصاد في العالم في الربع الثاني مما ساعد في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي فوقه ذروته السابقة على جائحة فيروس كورونا والتي سجلها في الربع الرابع من 2019 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نمو قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة يتباطأ في يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.