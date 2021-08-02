ستاندرد آند بورز 500 يقترب من مستوى قياسي

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العربية دوت نت – اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي من تسجيل مستوى قياسي، اليوم الاثنين، إذ أدت مدفوعات للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار ونتائج أعمال قوية لشركات في الربع الثاني من العام إلى رفع المعنويات قبل مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 33.1 نقطة يما يعادل 0.09% إلى 34968.56 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.6
نقطة أو 0.26% إلى 4406.86 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 85.9 نقطة أو 0.59% إلى 14758.604 نقطة.
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