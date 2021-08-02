إيديتا تحقق 33.7% ارتفاع في الإيرادات لتصل إلى 2.3 مليار جنيه النصف الأول

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث بلغت الإيرادات 2,317 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 33.7% خلال النصف الأول من عام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن ارتفاع الإيرادات أثمر عن ارتفاع صافي الربح بنسبة سنوية 110% ليسجل 196.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مصحوبا بوصول هامش صافي الربح إلى 8.5%.

ووفقا للبيان، تعكس النتائج القوية التي حققتها الشركة مردود ارتفاع الكميات المباعة وزيادة أسعار البيع، في ضوء التحسن المستمر لمعدلات الطلب على منتجات الشركة بالتزامن مع التعافي القوي للأنشطة الاقتصادية.

وارتفعت الكميات المباعة بنسبة سنوية 17% خلال النصف الأول من عام 2021، بفضل استمرار معدلات الطلب القوية على منتجات قطاعات الكيك والمخبوزات والويفر، مدعومة بالمنتجات الابتكارية الجديدة التي نجحت الشركة في إطلاقها خلال العام السابق.

وارتفع متوسط أسعار البيع بمعدل سنوي 14.3% إلى 1.77 جنيه للعبوة خلال نفس الفترة، حيث يعكس ذلك مواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة لتنويع باقة منتجاتها بهدف تزويد المستهلكين بمنتجات ابتكارية أعلى سعرا وقيمة.

وذكرت أن نتائج النصف الأول من عام 2021 تجاوزت مستويات الأداء مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 قبل ظهور فيروس كوفيد -19 وتداعياته السلبية.

وارتفعت الكميات المباع بنسبة 4.7% خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة 20% خلال النصف الأول من عام 2021 ، وهو مايؤكد التعافي الملحوظ التي تشهده الشركة.

وأرجعت الشركة ذلك إلى نمو معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها بالتزامن مع تخفيف القيود المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد – 19 خلال النصف الثاني من العام السابق، فضلا عن القدرة التنافسية والابتكارية التي تنفرد بها ايديتا والتي أثمرت عن نمو حصتها السوقية بجميع أسواقها الرئيسية.

وبلغ مجمل الربح 746.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بزيادة سنوية قدرها 27.5%، مدعوما بنمو الإيرادات، بينما بلغ هامش مجمل الربح 32.2% مقابل 33.8% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجل صافي الربح 196.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 93.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.