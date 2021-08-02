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هيئة الدواء تصدر قواعد جديدة لتسجيل المستحضرات الحيوية

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محمد فرج _  أصدرت هيئة الدواء المصرية، القرار رقم 343 لسنة 2021، بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الحيوية.

ويبدأ العمل بالقواعد الجديدة، بدءا من يوم غد الثلاثاء، على أن تلغى القواعد القديمة الصادرة بذات الشأن بقرار وزير الصحة والسكان رقم 297 لسنة 2019.

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وإلى نص القرار:-  قرار-هيئة-الدواء

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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