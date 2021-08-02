البورصة تصعد 0.11% بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11%، وأغلق عند مستوى 10821 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثينى انخفاضا بنسبة 0.55%، وأغلق عند مستوى 57.81 جنيه

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.15% و 0.26% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 2.373.163 مليار جنيه على 197 شركة من خلال 71.973 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 99 شركة مقابل 76 بينما لم تتغير أسعار 22.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 17.287 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 24.955 مليون جنيه، مقابل 7.668 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 9.350 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 64.940 مليون جنيه، مقابل 55.589 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 7.936 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 18.614 مليون جنيه، مقابل 10.677 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 87.57% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 6.49% والعرب على5.94% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 16.56% من تعاملات اليوم مقابل 83.43% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % مصرف أبو ظبي الأسلامي – مصر 14.01 14.46 10.47 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 22.99 25.28 9.96 بنك قناة السويس 13.95 15.28 9.53 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 10.19 11.13 9.22 التعمير والاستشارات الهندسية 36.13 39.45 9.19

الأسهم الأكثر انخفاضا