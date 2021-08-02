وزارة البترول تستهدف إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعى هذا العام

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن خطة توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى تستهدف إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع فى استخدامات الغاز بالمنازل والالتزام بتركيب عدادات مسبقة الدفع للعملاء الجدد سواء أكان النشاط تجارياً أو صناعياً أو منزلياً، كما تم استعراض الدور المنوط بقطاع البترول فى مبادرة حياة كريمة وشدد على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى الموضوع.

وأوضح الملا خلال الاجتماع أنه تم تركيب 426 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الآن مما يوفر للعملاء عمليات ضبط الاستهلاك ومتابعته باستمرار ، وأكد الوزير على أهمية الالتزام بمعدلات التنفيذ وفق الخطط الموضوعة فى ظل الوعى القومى بأهمية تلك الخدمة الحضارية وما تحققها من عوائد اقتصادية للمواطن والدولة ، منها تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة بتقليل استهلاك البوتاجاز ومن ثم تقليل استيراده فى ظل معدلات التوصيل المليونية غير المسبوقة التى يحققها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثلاث الأخيرة مستفيداً من الزخم والدعم الذى توفره الدولة وكذلك قرار تقسيط التكلفة التى يتحملها العميل ضمن المناطق التى يدخلها المشروع لأول مرة على ست سنوات بواقع ثلاثين جنيهاً شهرياً.

ولفت الملا إلى أن الإسراع بأعمال توصيل الغاز الطبيعى المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع الأول بمصر، له أولوية أولى فى ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالمبادرة لتحقيق نقلة نوعية يستحقها أهلنا فى ريف مصر، مشيراً إلى أن توصيل الغاز الطبيعى ضمن المبادرة جارى حالياً فى 14 قرية وهناك 245 قرية جارى التحضير للبدء فيها فور انتهاء أعمال الصرف الصحى بها .

كما تم استعراض موقف المهمات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال ، وشدد على أهمية الإعداد الجيد للكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أعمال التوصيل فى المبادرة سواء بالنسبة لشركات التوصيل التابعة لقطاع البترول أو الشركات التابعة للقطاع الخاص.

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس” والمهندس أحمد محمود نائب التخطيط والمشروعات والمهندس محمد خضير مساعده لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمهندس محمد وسام مدير شئون الغاز بوزارة البترول ورؤساء شركات غاز مصر وتاون جاس والشركة الحديثة للغاز وصيانكو وناتجاس وماى جاس والفيوم للغاز وطاقة وأوفر سيز.