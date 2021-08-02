شركة وزاكي تستحوذ على 6.667% من بايونيرز القابضة مقابل 351.6 مليون جنيه

رنا ممدوح _ استحوذت شركة وزاكي على 6.667% من أسهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن شركة وزاكي اشترت 70.324 مليون سهم من أسهم بايونيرز القابضة مقابل 351.622 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 5 جنيهات للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي : – وليد محمد زكي ابراهيم 11.44% – ياسر محمد زكي ابراهيم 0.95% – حسام محمد زكي ابراهيم 4.165% – محمد وليد محمد زكي 1.648% – زياد وليد محمد زكي 0.875% – عمر وليد محمد زكي 1.451% – خالد محمد الطيب 0.15% ممثل شركة نور فايننشال انفستمنت – محمد زكريا محي الدين 0.00003% ممثل شركة نور فايننشال انفستمنت – الشركة الدولية للتجارة والتسويق محمد زكريا وشركاه 0.04%

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