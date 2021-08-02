مال وأعمال

شركة وزاكي تستحوذ على 6.667% من بايونيرز القابضة مقابل 351.6 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ استحوذت شركة وزاكي على 6.667% من أسهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن شركة وزاكي اشترت 70.324 مليون سهم من أسهم بايونيرز القابضة مقابل 351.622 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر الشراء 5 جنيهات للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي :

– وليد محمد زكي ابراهيم 11.44%

– ياسر محمد زكي ابراهيم 0.95%

– حسام محمد زكي ابراهيم 4.165%

– محمد وليد محمد زكي 1.648%

– زياد وليد محمد زكي 0.875%

– عمر وليد محمد زكي 1.451%

– خالد محمد الطيب 0.15% ممثل شركة نور فايننشال انفستمنت

– محمد زكريا محي الدين 0.00003% ممثل شركة نور فايننشال انفستمنت

– الشركة الدولية للتجارة والتسويق محمد زكريا وشركاه 0.04%

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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