أميك: 59% نموا بمبيعات سوق السيارات المصري في يونيو الماضي

شاهندة إبراهيم – حققت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات المصري نموًا بنحو 58.9% على أساس شهري، بمجمل حجم بيع 26 ألف و107 وحدات، في مقابل 16 ألف و429 مركبة مباعة في يونيو 2020، بزيادة 9 آلاف و678 عربة.

وعزز قطاع الملاكي مكاسبه، لينمو بنحو 69.9%، بعدما باع 19 ألف و54 وحدة في شهر يونيو الماضي، في مقابل 11 ألف و217 سيارة، محققا زيادة قدرت بنحو 7 آلاف و837 عربة، وفقا للأرقام والإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وأظهر التقرير التي حصلت بوابة دوت الخليج جورنال على نسخة منه، أن مبيعات الشاحنات أمنت أيضا نسبة نمو مرتفعة إلى 62.3%، بواقع 4 آلاف و919 وحدة، بدلا من 3 آلاف و30 عربة.

في المقابل، هبطت مبيعات الأتوبيسات بنسبة طفيفة بنحو 2.2%، إلى 2,134 وحدة، في مقابل 2,182 مركبة.