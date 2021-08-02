أميك: الصيني يواصل انتعاشه ويحقق نمو يلامس 105% خلال النصف الأول

شاهندة إبراهيم – كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو الماضي بلوغ المركبات ذات المنشأ الصيني نسبة نمو هائلة لامست 105%.

وبحسب التقرير الشهري الذي حصلت بوابة دوت الخليج جورنال على نسخة منه، ارتفعت مبيعات السيارات الصينية من 10 آلاف و852 وحدة إلى 22 ألف و238 مركبة مباعة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 104.9%.

وجاءت في مركز الوصافة، السيارات ذات المنشأ من الكوري في ترتيب الأكثر نموا، مقتنصة نحو 101.6% من السوق ككل، محققة بيع 20 ألف و741 وحدة خلال الفترة المنتهية من 2021، في مقابل 10 آلاف و288 مركبة تم بيعها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ولحقت بالمثلث الذهبي، السيارات ذات المنشأ الياباني، بنسبة نمو وصلت إلى 90.9%، بواقع بيع 29 ألف و115وحدة، مقارنة بنحو 15 ألف و251 مركبة.

فيما حققت السيارات ذات المنشأ الأمريكي نمو طفيف نسبته 23.6%، بعدما باعت نحو 6 آلاف و150 مركبة، بدلا من 4آلاف و974 وحدة.

وإلى ذلك، تذيلت السيارات الأوروبية قائمة المناشيء الأكثر نموا خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمو ضئيل وصل إلى 9.6%، بحجم بيع 22ألف و 802 وحدات مباعة.

والجدير بالذكر، أن السوق المحلية تشهد حالة من نقص حجم المعروض أمام معدلات الطلب وعدم تشبع القطاع بالحجم الكافي وخصوصًا في الموديلات الأوروبية، ويرجع ذلك إلى نقص في إمدادات سلاسل التوريد وعجز توافر الشرائح الإلكترونية التي تمثل أكثر من 40% من مكونات المركبات.

وهو ما دفع عدد من الوكلاء المحليين باخطار شبكة موزعيها المعتمدين بعدم تلقي حجوزات على عدد من الموديلات لحين انتظام عملية دخول الشحنات الاستيرادية.