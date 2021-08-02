أبو عوف تفتتح مصنع جديد لإنتاج البن بطاقة 20 ألف طن سنويا

إسلام فضل _ افتتحت شركة أي. يو. اف مصر، “أبو عوف” العاملة في مجال صناعة المواد الغذائية الصحية والمكسرات، أحدث مصانعها لإنتاج القهوة بمدينة العاشر من رمضان بطاقة 20ألف طن سنويًا، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتعزيز صناعة القهوة في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح مجالات لزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.

من جانبه أوضح محمد عوف، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة “أي. يو. اف مصر”، أن المصنع الجديد يُعد أحد أكبر مصانع القهوة في مصر / منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحته 8 آلاف متر، لتصنيع القهوة بمختلف النكهات.

وتابع: تم تزويد المصنع بأحدث ما وصل اليه العالم من تكنولوجيات التصنيع في هذا المجال، بالاضافة لمنظومة الكترونية متكاملة تطبق أعلى معايير رقابة الجودة والسلامة الغذائية على كافة مراحل الإنتاج، بدءاً من اختيار وفرز حبوب البن عالية الجودة مرورا بعمليات التحميص والطحن وانتهاء بالتعليب والتغليف حتى تصل الى المستهلك.

وذكر أن المصنع الجديد كان على رأس أهداف الشركة وخططها التوسعية، لزيادة حصتها من سوق القهوة المحلي، ويأتي ضمن أهدافنا التصديرية وفتح اسواقا جديدة للمنتجات المصرية فى الخارج.

وأكد أن الشركة ركزت جهودها خلال العامين الماضيين على تطوير صناعة القهوة في مصر من خلال طرح أصناف جديدة ذات نكهات مختلفة.

وأشار إلي أنه يسعى للخروج بأفضل صورة ممكنة، تليق بالمنتج المصري سواء فى السوق المحلية والاسواق الخارجية، خاصةً وأن الشركة نجحت في تصدير منتجاتها لعدد كبير من الدول الاوروبية مثل انجلترا وبلجيكا بالاضافة الى الولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج العربي السعودية، والكويت والامارات فضلا عن ليبيا وفلسطين.

وأكد عوف، أن المنافسة فى سوق صناعة البن سواء فى مصر او فى الاسواق الخارجية وتحديدًا فى دول الخليج تتميز بالقوة نظرًا للعشق الكبير من المستهلكين لمنتج القهوة لذلك نحرص على تقديم منتجاتنا بافضل جودة ممكنة.