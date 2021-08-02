بيلرز للتطوير تستهدف 500 مليون جنيه مبيعات من المرحلة الأولى بمشروع تيفاني بيزنس بارك

بكر بهجت _ تعتزم شركة بيلرز للتطوير العقاري والمالكة لمشروع بالي الجونة، طرح المرحلة الأولى بمشروع “تيفاني بيزنس بارك” بمبيعات مستهدفة تبلغ 500 مليون جنيه للمرحلة الأولى خلال 2021.

وفي بيان للشركة، قال مروان الطوبجي، الرئيس التنفيذي، إن مشروع “تيفاني بيزنس بارك” يقع بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 5412 مترا مربعا، ويتكون من دور أرضي و7 أدوار وعدد 2 جراج وروف، وتبلغ النسبة البنائية 30% من مساحة المشروع.

وأضاف أن المشروع متعدد الاستخدامات ويضم وحدات تجارية وإدارية وعيادات.

وأوضح حاتم خليفة، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة بيلرز للتطوير العقاري أن المرحلة الأولى بالمشروع تضم وحدات تجارية بالدور الأرضي بمساحات تبدأ من 65 متر مربع حتي 231 متر مربع، ووحدات إدارية وعيادات بالدور الخامس بمساحات تبدأ من 51 متر مربع حتي 223 متر مربع.

وأشار إلى أن شركة درة CRC للمقاولات هي المسئولة عن تنفيذ المشروع، وتقوم شركة حافظ للاستشارات بدور الاستشاري الهندسي للمشروع، وتقوم شركة Profilerz بأعمال تصميم واجهات المشروع واللاند سكيب، وتقوم شركة Vim33 بتقديم خدمات الاستشارات التسويقية للمشروع.

وأشار إلى أن الشركة انتهت من بيع مشروع “بالي” بالجونة، وتم البدء في تسليم المرحلة الأولى بالمشروع، موضحا أن المشروع بتصميم الاستشاري رائف فهمي.