مستثمرو الرسوة يطالبون التنمية الصناعية بتعديل الجدول الزمني لسداد مستحقات الأراضي

بكر بهجت _ قام اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بزيارة للمنطقة الصناعية بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، وذلك على رأس فريق عمل فنى من مهندسى الهيئة ، حيث عقد اجتماع موسع مع مستثمرى المنطقة تناول استعراض مطالب أصحاب الأراضي الصناعية بالمنطقة والعمل على تذليل العقبات و التحديات التي تواجههم لإقامة مصانعهم.

وقال الزلاط إن هذا اللقاء يأتي في ضوء تكليفات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشان تذليل كافة التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية في إطار مساعي الوزارة و الهيئة لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم لتعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد.

وأضاف أن الاجتماع استهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين الحاصلين على أراض صناعية جنوب الرسوة منذ عام 2018 وعددهم 45 مستثمر والذين تم منحهم مهلة لحين اكتمال المرافق بالمنطقة والتي تم استكمالها مارس الماضي، مشيراً إلى أنه أصبح على الحاصلين على الأراضي البدء في إجراءات إنشاء مصانعهم واستخراج التراخيص اللازمة بدءا بتراخيص البناء.

وفى هذا الإطار طالب عدد من المستثمرين بمزيد من التيسيرات في الأقساط على الأراضي وتعديل الجدول الزمني للاستفادة المثلى من قرار رئيس الوزراء والخاص بتخفيض الفائدة على أقساط الأراضي الصناعية إلى7% حتى عام 2022.

وأكد اللواء الزلاط أن الهيئة ستدرس هذا الطلب والحلول القانونية المتاحة، مشيراً إلى قيام الهيئة بدراسة طلب المستثمرين برفع القدرة الكهربائية من 150 وات إلى 250 وات.

وأوضح رئيس الهيئة في سياق كلمته خلال اللقاء أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى تحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي إنتاجي دعما للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة.

ولفت الزلاط إلى أن جهود الدولة في هذا الشأن تضمنت تطوير وترفيق المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة المقامة على مساحة إجمالية 356 فدان لتكون أحد المحاور التنموية الصناعية في مصر.

وأشار إلى أن أعمال الترفيق انتهت بالكامل تقريبا بنسبة تصل إلى 95%، ويتبقى الشبكات الداخلية والتي سيتم الانتهاء منها بالكامل بالتزامن مع بدء المستثمرين في أعمال الإنشاءات حيث تم ضخ 351 مليون جنيه لاستكمال الترفيق بالمنطقة.

كما لفت اللواء الزلاط إلى قيام الهيئة بإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة بالمحافظة بمنطقة جنوب الرسوة على مساحة إجمالية تبلغ 181 ألف متر مربع، حيث تم طرح 118 وحدة صناعية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وإنشاء مجمعات صناعية بكافة محافظات الجمهورية “مصنعك جاهز بالترخيص” يشمل أنشطة صناعات غذائية وكيماوية وغزل ونسيج.

وقال الزلاط إن مساحة الوحدات بالمجمع تتراوح بين 420 متر مربع، و1080 متر مربع، موضحا أن المجمع تم تخصيص وحداته بالكامل للمستثمرين بالتعاون مع المحافظة في إطار بروتوكول التعاون الموقع معها.

وكشف رئيس التنمية الصناعية ان المجمع يستوعب مايقرب من ألفي عامل من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن نجاح المجمع في بورسعيد في جذب صغار المستثمرين يعد دافعا مشجعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والأراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.

ولفت إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه المساندة والمشورة لأصحاب المصانع للبدء فورا في إنشاء خطوط إنتاجهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية، وتفعيل دور فروع الهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات الإجرائية، مؤكدا في الوقت ذاته على عدم سماح الهيئة بتسقيع الأراضي الصناعية أو الاتجار بها بأي شكل من الأشكال.