مال وأعمال

الدولار قرب أقل مستوى في شهر مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

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وكالات _ اقترب الدولار من أقل مستوى في شهر اليوم الاثنين مع بداية أسبوع حافل تصدر خلاله بيانات الوظائف الأمريكية وقرار للبنك المركزي الأسترالي.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية 92.065 منخفضا قليلا عن مستواه يوم الجمعة حين نزل إلى 91.775 لأول مرة منذ 28 يونيو حزيران.

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وفقد المؤشر 0.88 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء منذ مطلع مايو بعدما أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في منتصف الأسبوع أن رفع أسعار الفائدة “بعيد جدا” وأن سوق العمل لا تزال “أمامها مساحة للتعافي”.

وفي الشهر الماضي سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ بداية أبريل نيسان عند 93.194 مع تكوين متعاملين مراكز تحسبا لبدء تقليص إجراءات التحفيز هذا العام.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته زيادة 926 ألف وظيفة للوظائف غير الزراعية في يوليو  لتسجل أكبر زيادة في 11 شهرا. وتصدر البيانات يوم الجمعة.

كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 5.7 بالمئة من 5.9 بالمئة في يونيو .

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملة اليابانية وسجل 109.67 ين اليوم الاثنين وتراجع قليلا عند 1.1873 مقابل اليورو.

وارتفع الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.3905 دولار، ومن المقرر صدور إعلان بشان السياسات من بنك إنجلترا يوم الخميس.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7347 دولار أمريكي قبل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع عن قرار سابق بتقليص التحفيز، إذ نالت إجراءات العزل لفترات طويلة من النمو.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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