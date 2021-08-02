مصر للأسواق الحرة تحقق 132.2 مليون جنيه أرباح مجمعة بالعام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ حققت شركة مصر للأسواق الحرة ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي ليصل إلى 132.202 مليون جنيه، مقابل 108.906 مليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 692.015 مليون جنيه بالفترة من يوليو 2020وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل 675.544 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 511.831 مليون جنيه مقابل 513.064 مليون جنيه بالفترة المماثلة بالعام المالي السابق.

وصعد مجمل الربح خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 180.183 مليون جنيه مقابل 162.479 مليون جنيه بالعام المقارن.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح الشركة إلى 131.262 مليون جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 108.879 مليون جنيه بالفترة المناظرة.