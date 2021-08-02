البورصة تصعد 0.5% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية

رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي .

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5%، ليتداول عند مستوى 10864 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.58%، ليتداول عند مستوى 57.79 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.39% و 1.29% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 163.371 مليون جنيه على 152 شركة من خلال 5.281 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 69 شركة مقابل تراجع 27 بينما لم تتغير أسعار 57.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 2.034 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 2.679 مليون جنيه، مقابل 645.373 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.515 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 2.536 مليون جنيه، مقابل 21.898 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.549 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 7.286 مليون جنيه، مقابل 2.737 مليون جنيه صافي بيع من الافراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 22.99 25.28 9.96 القاهرة للدواجن 4.15 4.55 9.64 بنك قناة السويس 13.95 15.2 8.96 الإسماعيلية مصر للدواجن 6.53 6.65 8.13 العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري – باندا” 22.28 24.08 8.08

الأسهم الأكثر انخفاضا