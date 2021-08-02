الإسكندرية لتداول الحاويات: تعيين محمد أشرف قائما بأعمال العضو المنتدب

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أن المهندس محمد أشرف محمود إبراهيم خليل عضو مجلس الإدارة سوف يقوم بأعمال العضو المنتدب في حال غيابه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن اللواء بحري ممدوح توفيق عزت دراز العضو المنتدب التنفيذي للشركة قد تقدم باستقالته.

وأوضحت أنه تم قبول الاستقالة وفقا لقرار مجلس إدارة الشركة رقم 109 بتاريخ 10 يوليو الماضي.