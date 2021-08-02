مال وأعمال

عمومية فوري توافق على شراء الأسهم المملوكة لبنك مصر في شركة بلس لخدمات البنوك

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رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في جلستها المنعقدة أمس، على شراء الأسهم المملوكة لبنك مصر في شركة فوري بلس لخدمات البنوك.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن عدد الأسهم المزمع الاستحواذ عليها 14.1 مليون سهم وتمثل 14.988% من رأسمال فوري بلس لخدمات البنوك.

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وتعتزم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية شراء السهم بقيمة 1.15 جنيه، في ضوء تقرير القيمة العادلة للسهم المعد على سبيل الاسترشاد من قبل المستشار المالي المستقل مكتب مزارز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وفوضت العمومية رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقد شراء الأسهم اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ نقل ملكية الأسهم لصالح فوري لتكنولوجيا البنوك.

ووفقا للبيان، فوضت العمومية مجلس الإدارة في الموافقة على إبرام عقد شراء الأسهم مع البنك التجاري الدولي لشراء نسبة 14.988% والبالغة 14.1 مليون سهم من رأسمال فوري بلس لخدمات البنوك وذلك نظرا لانه ليس من عقود المعاوضة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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