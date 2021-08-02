- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في جلستها المنعقدة أمس، على شراء الأسهم المملوكة لبنك مصر في شركة فوري بلس لخدمات البنوك.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن عدد الأسهم المزمع الاستحواذ عليها 14.1 مليون سهم وتمثل 14.988% من رأسمال فوري بلس لخدمات البنوك.
وتعتزم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية شراء السهم بقيمة 1.15 جنيه، في ضوء تقرير القيمة العادلة للسهم المعد على سبيل الاسترشاد من قبل المستشار المالي المستقل مكتب مزارز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وفوضت العمومية رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقد شراء الأسهم اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ نقل ملكية الأسهم لصالح فوري لتكنولوجيا البنوك.
ووفقا للبيان، فوضت العمومية مجلس الإدارة في الموافقة على إبرام عقد شراء الأسهم مع البنك التجاري الدولي لشراء نسبة 14.988% والبالغة 14.1 مليون سهم من رأسمال فوري بلس لخدمات البنوك وذلك نظرا لانه ليس من عقود المعاوضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمومية فوري توافق على شراء الأسهم المملوكة لبنك مصر في شركة بلس لخدمات البنوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.