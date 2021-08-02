العربية للشحن والتفريغ تحقق 28.1 مليون جنيه خسائر العام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ حققت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ تراجعا في صافي الخسائر بعد الضريبة بنسبة 3% خلال العام المالي 2020/2021 ليصل إلى 28.093 مليون جنيه مقابل 29.109 مليون جنيه بالعام المقارن.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 13.5% لتصل إلى 12.793 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل 11.272 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع مجمل الخسائر خلال نفس الفترة ليصل إلى 12.793 مليون جنيه مقابل 11.377 مليون جنيه بالفترة المماثلة بالعام المالي الماضي.