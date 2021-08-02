مال وأعمال

مبيعات التجزئة الألمانية تقفز 4.2% في يونيو

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_ أظهرت بيانات يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت بوتيرة تفوق التوقعات في يونيو في أعقاب تخفيف قيود كوفيد-19، لتدعم الآمال بتعاف يقوده المستهلكون في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة زادت 4.2 بالمئة على أساس شهري بعد قفزة 4.6 بالمئة معدلة بالرفع في مايو .

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وقراءة يونيو أكثر من مثلي توقعات لارتفاع اثنين بالمئة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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