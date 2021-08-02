مبيعات التجزئة الألمانية تقفز 4.2% في يونيو

_ أظهرت بيانات يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت بوتيرة تفوق التوقعات في يونيو في أعقاب تخفيف قيود كوفيد-19، لتدعم الآمال بتعاف يقوده المستهلكون في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة زادت 4.2 بالمئة على أساس شهري بعد قفزة 4.6 بالمئة معدلة بالرفع في مايو .

وقراءة يونيو أكثر من مثلي توقعات لارتفاع اثنين بالمئة.