مبيعات التجزئة الألمانية تقفز 4.2% في يونيو

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_ أظهرت بيانات يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت بوتيرة تفوق التوقعات في يونيو في أعقاب تخفيف قيود كوفيد-19، لتدعم الآمال بتعاف يقوده المستهلكون في أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة زادت 4.2 بالمئة على أساس شهري بعد قفزة 4.6 بالمئة معدلة بالرفع في مايو .
وقراءة يونيو أكثر من مثلي توقعات لارتفاع اثنين بالمئة.
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