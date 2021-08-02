مال وأعمال

الاقتصاد السعودي يسجل أعلى معدل سيولة حتى يونيو

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات – كشفت الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي عن تسجيل السيولة في اقتصاد المملكة مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وسجلت السيولة ارتفاعا بنسبة 9.13% على أساس سنوي، و1.15% على أساس شهري لتصل إلى 2.238 تريليون ريال.

Wafa_LIE_728x90

ويعود الارتفاع في المعروض النقدي على أساس سنوي إلى الارتفاع الجماعي في مكوناته، حيث ارتفع بند الودائع الأخرى شبه النقدية وبنسبة 37.6% (تمثل 11% من الإجمالي) بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 9.59% (تمثل 60% من الإجمالي).

في حين ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية (تمثل 20% من الإجمالي) والنقد خارج المصارف (يمثل 9% من الإجمالي) بنسبة 0.38% و0.03% على التوالي.

وعلى أساس شهري تراجع النقد خارج المصارف بشكل منفرد وبنسبة 1.67% إلى 208.65 مليار ريال مقارنة بـ212.18 مليار ريال في مايو الماضي، بينما ارتفعت بقية مكونات المعروض النقدي الثلاثة الأخرى.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد السعودي يسجل أعلى معدل سيولة حتى يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا