الاقتصاد السعودي يسجل أعلى معدل سيولة حتى يونيو

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وكالات – كشفت الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي عن تسجيل السيولة في اقتصاد المملكة مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وسجلت السيولة ارتفاعا بنسبة 9.13% على أساس سنوي، و1.15% على أساس شهري لتصل إلى 2.238 تريليون ريال.
ويعود الارتفاع في المعروض النقدي على أساس سنوي إلى الارتفاع الجماعي في مكوناته، حيث ارتفع بند الودائع الأخرى شبه النقدية وبنسبة 37.6% (تمثل 11% من الإجمالي) بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 9.59% (تمثل 60% من الإجمالي).
في حين ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية (تمثل 20% من الإجمالي) والنقد خارج المصارف (يمثل 9% من الإجمالي) بنسبة 0.38% و0.03% على التوالي.
وعلى أساس شهري تراجع النقد خارج المصارف بشكل منفرد وبنسبة 1.67% إلى 208.65 مليار ريال مقارنة بـ212.18 مليار ريال في مايو الماضي، بينما ارتفعت بقية مكونات المعروض النقدي الثلاثة الأخرى.
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