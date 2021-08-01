نمو الإيرادات الاستثمارية لوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية 140% بالنصف الأول

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وكالات – أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية تحقيقها زيادة في نمو الإيرادات الاستثمارية من الأنشطة التجارية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص التي تضمنت نشاط تأجير المساحات في استراحات الطرق ونشاط الإعلانات الخارجية.
حيث بلغت نسبة هذا النمو نحو 140% منذ بداية العام الجاري، وهي الفترة التي تمثل بدء مراحل التعافي من تداعيات كورونا والعودة التدريجية للسوق الإعلاني وانتعاش مدخلاته مقارنة بعام 2020.
ومؤخرًا أجرت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية دراسة استقصائية توقعت نتائجها تعافي سوق الإعلانات الخارجية وازدياد الإقبال عليه خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية بصدد تطوير منصة إلكترونية بهدف إطلاع المستثمرين على الفرص الإستثمارية وتسهيل وتسريع إجراءات التعامل والتعاقد مع المستثمرين بما يدعم تطلعات الحكومة نحو التحول الرقمي.
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